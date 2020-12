Le constructeur Lucid ambitionne de produire 400 000 voitures électriques par an

C’est le nom donné à cette première usine de la marque installé à Casa Grande dans l’Arizona, aux États-Unis. La première phase de construction de cette nouvelle usine vient de s’achever après avoir pris du retard pour cause de manque de financement.

Le P.-D.G. de Lucis Motors, Peter Rawliinson, a déclaré : « Nous avons débuté sur le site Lucid AMP-1 de 590 acres à Casa Grande, en Arizona, le 2 décembre 2019, et un peu moins d'un an plus tard, nous avons achevé la première usine de véhicules électriques spécialement construite en Amérique du Nord. L'effort et l'agilité démontrés par cette équipe sont vraiment stupéfiants, car nous mettons déjà en service des équipements compatibles avec le système de fabrication Lucid pour démarrer la production de la voiture électrique de nouvelle génération, la Lucid Air, dans quelques mois seulement. »

Si l’objectif, à terme, est de produire jusqu’à 400 000 véhicules sur le site, Lucid prévoit l’assemblage de 30 000 exemplaires par an au démarrage.