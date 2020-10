Audi annonce les spécifications de sa première A3 hybride rechargeable

Sur le papier, cette nouvelle A3 promet de bonnes performances, à l'instar de la précédente génération. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 7,6 secondes et la vitesse maximale dépassera les 225 km/h.

Pour l'autonomie, l'A3 40 TFSIe bénéficie d’une batterie composée de 96 cellules, ce qui lui permet d’atteindre les 13 kWh. Avec une batterie 48% plus importante que celle de l’ancienne e-tron, on passe sans surprise de 40 km à 67 kilomètres d'autonomie annoncée en mode tout électrique.