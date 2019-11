Xerox pourrait croquer HP : une offre de 27 milliards est mise sur la table

Deux milliards de dollars d'économie par an

Xerox et HP sont en petite forme

Source : ZDNet

Le géant de l'impression Xerox songerait à racheter son concurrent HP pour la somme de 27 milliards de dollars, rapporte leSelon des sources du quotidien économique, le conseil d'administration de Xerox s'est réuni mardi 5 novembre 2019 pour débattre du sujet. Le principal argument en faveur d'une fusion entre les deux groupes est le fait que la mise en commun des équipements et des effectifs permettrait d'économiser 2 milliards de dollars de dépenses par an.L'opération ne pourra pas se réaliser avec les fonds propres de Xerox. Ce dernier est d'ailleurs évalué à 8 milliards de dollars, contre 27 milliards de dollars pour HP. On est donc dans une situation du petit qui veut avaler le gros (ou plutôt le gros qui veut manger le très gros).Alors, comment financer une acquisition aussi gigantesque ? Tout d'abord, Xerox aurait reçu le soutien d'une très grande banque. Mais l'entreprise va aussi pouvoir engager de l'argent qu'il a déjà. Il vient de vendre ses parts (à hauteur de 25 %) dans la société Fuji Xerox, co-créée avec Fujifilm, pour un montant de 2,3 milliards de dollars.Une telle transaction a pour but de consolider la place des deux acteurs alors qu'ils sont actuellement en difficulté sur leurs marchés respectifs. HP et surtout Xerox dépendent de l'imprimerie, qui n'est pas vraiment un secteur d'avenir au regard des solutions proposées désormais par les technologies Cloud et qui est concurrencé par de nouveaux services.Côté PC, ce n'est guère plus reluisant pour HP. Cela fait des années que les ventes de PC ne cessent de chuter , concurrencées par celles des smartphones et des tablettes, un créneau que l'entreprise américaine a complètement raté.Aujourd'hui, ce sont les produits orientés gaming qui parviennent à sauver l'industrie . HP est d'ailleurs un acteur reconnu des ordinateurs portables pour gamers avec sa marque Omen . Insuffisant néanmoins pour enrayer la tendance négative du moment.