Comparatif VAE : quel est le meilleur vélo électrique en 2022 ?

Urbain à position sportive, moderne venant de la vieille cité phocéenne, ultra-connecté mais à conduite simple comme un vélo classique, l’iWeech joue les contradictions. Et on aime ! Ce VAE mise sur la praticité avec son unique potence rotative et un poids léger, et se révèle donc très maniable. Il ne lésine pas non plus sur la puissance avec un moteur 90 Nm et une batterie frôlant 500 Wh, tout en jouant la vitesse unique et un pédalage adaptatif en temps réel. Sa force réside ainsi clairement dans l'électronique, où l’iWeech adapte le pédalage en fonction de vous et de son environnement.