Microsoft Surface : un nouveau firmware en vue de la mise à jour Windows 10 de mai

Les mises à jour ne sont disponibles que pour les appareils exécutant la MÀJ Windows du 10 Mai 2019, qui n'a pas encore été publiée. Voici l'intégralité des nouveautés annoncées.- Adaptateur radio Bluetooth Marvell AVASTAR - Bluetooth : 15.68.9127.58 améliore la sécurité du système.- Intel AVStream Camera 2500 - Appareil photo : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Intel UHD Graphics 620 - Carte graphique : 25.20.100.6472 améliore la stabilité et les performances du système lors de la reprise du mode veille.- Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller - Adaptateurs réseau : 15.68.9127.58 améliore la sécurité du système.- Intel Control Logic - Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Microsoft Camera Front- Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de la caméra.- Microsoft Camera Rear - Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de la caméra.- Microsoft IR Camera Front- Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de la caméra.- Intel CIO2 Host Controller - Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Intel Imaging Signal Processor 2500 - Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Télémétrie du système de surface - Périphériques système : 4.0.0.0 résout un code d'erreur dans le Gestionnaire de périphériques sous Télémétrie du système de surface.- Adaptateur radio Bluetooth Marvell AVASTAR - Bluetooth : 15.68.9127.58 améliore la sécurité du système.- Intel AVStream Camera 2500 - Appareil photo : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Intel UHD Graphics 640 - Carte graphique : 25.20.100.6471 améliore la stabilité et les performances du système lors de la reprise du mode veille.- Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller - Adaptateurs réseau : 15.68.9127.58 améliore la sécurité du système.- Intel Control Logic - Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Microsoft Camera Front- Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de la caméra.- Microsoft IR Camera Front- Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de la caméra.- Microsoft Camera Rear - Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de la caméra.- Intel CIO2 Host Controller - Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Intel Imaging Signal Processor 2500 - Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Télémétrie du système de surface - Système : 4.0.0.0 résout un code d'erreur dans le Gestionnaire de périphériques sous Télémétrie du système de surface.- Lecteur de carte Realtek USB 3.0 - Contrôleurs de bus série universel : 10.0.17763.31246 améliore la durée de vie de la batterie lors de l'utilisation de la carte SD en mode Connecté.- Adaptateur radio Bluetooth Marvell AVASTAR - Bluetooth : 15.68.9127.58 améliore la sécurité du système.- Intel AVStream Camera 2500 - Appareil photo : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Intel UHD Graphics 620 - Carte graphique : 25.20.100.6471 améliore la stabilité et les performances du système lors de la reprise du mode veille.- Marvell AVASTAR Wireless - AC Network Controller - Adaptateurs réseau : 15.68.9127.58 améliore la sécurité du système.- Intel Control Logic - Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Microsoft Camera Front- Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de la caméra.- Microsoft IR Camera Front- Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de la caméra.- Intel CIO2 Host Controller - Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Intel Imaging Signal Processor 2500 - Périphériques système : 30.15063.6.8611 améliore les performances de l'appareil photo.- Télémétrie du système de surface - Système : 4.0.0.0 résout un code d'erreur dans le Gestionnaire de périphériques sous Télémétrie du système de surface.- Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter - Bluetooth : 15.68.9127.58 improves system security.- Intel Ethernet connection - Network adapters : 12.17.10.7 improves system stability and performance.- Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller - Network adapters : 15.68.9127.58 improves system security.D'autres mises à jour sont également disponibles pour d'autres appareils Surface. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page complète de l'historique des mises à jour de la surface de Microsoft pour obtenir un aperçu complet.