Les meilleures nouvelles séries et saisons de 2020

C'est l'heure du grand écart. Après la luxueuse et relativement grand public The Queen's Gambit, place à Staged, la série de niche par excellence. Durant quelques petits épisodes (il y aura une saison 2 !), le show suit le quotidien des acteurs David Tennant et Michael Sheen (qui ont notamment joué ensemble dans Good Omens), dans leur propre rôle, derrière leur caméra en visio durant le confinement.

En parallèle d'un petit fil rouge agréable à suivre (la série n'est pas improvisée, mais bien scriptée), les deux acteurs - et des guests de qualité pour qui apprécie les acteurs et actrices d'outre-Manche - parlent avec humour et décontraction de tout et de rien, presque comme vous et moi. Le show fait tout simplement du bien, en tout cas si l'on est quelque peu sensible aux séries anglaises et si l'on dispose d'un minimum de culture dans le domaine.