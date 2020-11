Beforeigners : la série qui conjugue avec talent les genres et les temps

Sachez toutefois que les idées et mises en situations potentielles ne manquent pas avec ce scénario, et on sent qu'en seulement six épisodes le show ne fait qu'effleurer un champ des possibles absolument gigantesque. Les prémices de la série font montre d'un réel potentiel, notamment grâce à quelques personnages qui fonctionnent très bien et à des scénaristes qui n'oublient pas d'aborder les problèmes personnels et familiaux de nos héros, pris dans ce tourbillon temporel.