Le meilleur des séries documentaires et historiques modernes pour clore la saison 4

S'il faut composer avec son ancienneté et son américano-américanisme, From the Earth to the Moon présente une excellente tranche d'Histoire pour qui s'intéresse un minimum à la conquête de l'Espace. Portée par des acteurs solides (Tom Hanks, Bryan Cranston, Lane Smith, David Andrews, Brett Cullen…), l'œuvre signée HBO (OCS) revient sur l'histoire du programme Apollo dans les années 60 et 70.

Là où l'excellente For All Mankind prend de grandes libertés avec l'Histoire, From the Earth to the Moon tente de rester aussi proche de la réalité que possible, s'inspirant pour ce faire du livre d'Andrew Chaikin.