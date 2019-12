TouchRetouch : l'effaceur numérique que l'on ne peut qu'adopter

Quatre outils, pas un de plus

Le duplicateur en dernier recours

L'image brute © Marc Mitrani

Après 15 minutes dans TouchRetouch © Marc Mitrani

Trois versions, sinon rien

Ou alors...

Développée par laallemande Adva Soft, Touch Retouch fait invariablement sensation. Cette application de retouche d'images un peu particulière n'a qu'un seul but : faire disparaître des éléments indésirables d'une photo. Qu'il s'agisse du vieux Tonton gênant, car trop alcoolisé à la fin du repas, du petit dernier qui photo-bombe le portrait des grands-parents ou plus simplement d'objets qui détonnent dans le paysage, Touch Retouch saura les faire disparaître, presque sans laisser de traces.Touch Retouch est une application de retouches photographiques qui ne s'encombre pas de fonctionnalités superflues. Sa palette d'outils n'en comporte que quatre, tous très spécifiques : l'effacement de ligne, l'effacement d'objet, la réparation rapide et le duplicateur.Comme son nom le laisse supposer, le premier efface uniquement les lignes en « devinant » ce qui peut se trouver derrière. On l'appréciera pour gommer, par exemple, des câbles électriques dans un paysage urbain. Là aussi, le second ne laisse que très peu de doute quant à son usage. Il prend la forme d'un pinceau avec lequel on recouvre les objets à retirer de la scène, ou d'un lasso avec lequel on les détoure.Si l'arrière-plan n'est pas trop complexe, le résultat sera satisfaisant. Dans le cas contraire, on pourra toujours annuler les dernières modifications afin de les appliquer différemment (en zoomant sur la zone et en réduisant la taille du pinceau, par exemple). Autre possibilité : utiliser le duplicateur afin de recouvrir l'objet avec des pans de l'image similaires. La technique est un peu plus fastidieuse, mais donne de bons résultats. Enfin, l'outil de réparation rapide autorise l'effacement de détails (défauts de peau, petites tâches, mégots de cigarette dans la rue, etc). Là aussi, il ne faut pas hésiter à zoomer et à jouer sur la largeur du pinceau pour gagner en précision.Touch Retouch se décline en trois versions : iOS (pour iPhone et iPad), Android et macOS. Sans surprise, les meilleures retouches que nous ayons faites ont été obtenues avec un stylet. Le Galaxy Note est à notre avis le smartphone le mieux adapté à l'utilisation de l'application. Côté tablettes, l'iPad avec son stylet ou la Galaxy Tab munie du S-Pen font jeu égal en matière de précision. Avec un peu de pratique, on pourra s'en tirer en utilisant le doigt ou en utilisant un stylet passif.Avant de télécharger l'application dans le Play Store de Google, prenez soin de bien vérifier qu'il s'agit de l'application originale (édité par Adva Soft) et non d'une des multiples copies à l'origine douteuse. Ces dernières sont souvent proposées gratuitement, mais sont truffées de publicités, voire de malwares.L'effacement d'objets a tendance à se généraliser dans les applications de retouches photographiques, sans toutefois atteindre le niveau de Touch Retouch. Vous pourrez ainsi vous contenter de Snapseed de Google, dont les algorithmes d'effacement sont globalement satisfaisants. Autre possibilité : opter pour les versions mobiles de Photoshop et de Lightroom à condition d'accepter de payer un abonnement au Creative Cloud.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !