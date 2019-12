Namco Museum Mini Player: la nostalgie, version compacte

Pac Man, Dig Dug, Rollin Thunder et les autres

C'est d'ailleurs à eux que s'adresse My Arcade avec le Namco Museum Mini Player.Namco, éditeur japonais qui a connu son heure de gloire durant les, est à l'origine de nombreux jeux vidéo d'arcade à succès, dontou encore, et leurs suites respectives. Ce sont ces titres, accompagnés d'une dizaine de jeux supplémentaires (20 au total) que l'éditeur a choisi de regrouper dans la version Mini Player de son Namco Museum, déjà décliné sur différentes consoles.Le Mini Player en question est une réplique miniaturisée des célèbres bornes d'arcades sur lesquelles des générations d'adolescents ont dépensé leur argent de poche. L'éditeur a poussé la ressemblance jusqu'à reprendre la décoration des modèles originaux. Il a même doté cette réplique, faite de plastique, d'un bandeau lumineux ainsi que d'un monnayeur factice servant d'interrupteur de mise en marche.Mesurant 26 cm de hauteur, le Mini Player est équipé d'un écran LCD de 4,25 '' au format 9:16, d'un joystick et de touches de commandes. Deux haut-parleurs, situés de part et d'autre de l'écran, assurent la sonorisation. Notons la présence à l'arrière de touches de contrôle du volume ainsi que d'un jack audio permettant de brancher un casque.L'alimentation électrique s'effectue par un port micro USB (câble micro USB fourni, à brancher sur un adaptateur secteur ou sur le port USB d'un ordinateur). Après une brève séquence de démarrage, l'interface simplifiée donne accès à la vingtaine de jeux embarqués. On les découvre totalement identiques à ceux équipant les bornes d'arcades, l'affichage pouvant se faire au format 3:4 d'origine ou en 9:16 afin d'occuper tout l'écran.Bien qu'assez petits en comparaison des originaux, le joystick et les touches de jeu restent agréables à utiliser. Faits d'un plastique assez solide, ils sont regroupés sur une platine ayant à peu près la taille d'un contrôleur de type SNES. En tant que geeks assumés et nostalgiques des bornes d'arcades, nous avons passé d'excellents moments à tester les différents jeux proposés.On regrette toutefois que le constructeur n'ait pas prévu de mécanisme de sauvegarde des meilleurs scores, ceux-ci étant réinitialisés lorsque la borne est mise hors tension. On aurait aussi apprécié la présence d'un port USB, qui aurait permis de connecter une manette externe, ou encore d'une sortie vidéo, pour jouer sur grand écran. Mais ne boudons pas notre plaisir : le Namco Museum Mini Player offre déjà une très belle expérience !En cherchant un peu sur le Net, on trouve de nombreuses déclinaisons plus ou moins réussies des antiques bornes d'arcade. My Arcade, le créateur de celle testée ici, propose également des modèles plus compacts et nettement moins chers (de l'ordre de 30 €) mais qui n'embarquent qu'un seul jeu. Ces versions ont l'avantage de pouvoir recevoir des piles AA afin d'être utilisables loin d'une source d'alimentation.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !