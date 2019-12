DeepL : la traduction en profondeur

Deux modes opératoires

Deux versions

Ou alors...

Retrouvez notre sélection du calendrier de l'Avent

Conçu autour d'un moteur d'intelligence artificielle où le Deep Learning est primordial, DeepL prend actuellement en charge 9 langues. Comparé à la concurrence, cela peut sembler peu... et ça l'est lorsqu'on regarde ce que propose Google, par exemple. DeepL enrichit toutefois son catalogue petit à petit.DeepL est utilisable de deux façons. La première consiste à effectuer un classique copier-coller vers l'interface web du service. Dans ce cas, la traduction ne prend que quelques secondes et l'on peut au besoin corriger les erreurs flagrantes. Lors de nos tests, celles-ci se sont avérées plutôt rares et surtout mineures. À aucun moment nous n'avons relevé de contresens gênants. Certes, certaines tournures pourraient être plus légères ou mieux adaptées au contexte. On a toujours la possibilité de corriger cela par un clic droit sur la phrase, puis choisir parmi les traductions alternatives qui seront proposées.Au-delà du copier-coller, on peut aussi faire glisser un document Word ou PowerPoint vers l'interface. Il sera alors envoyé au moteur qui le renverra traduit dans un document au même format. Détail agréable, DeepL préserve autant que faire se peut la mise en page d'origine, placement d'images y compris.À notre avis nettement plus pratique, la seconde façon d'utiliser DeepL est d'installer un utilitaire (Windows ou macOS). Logé dans la barre système, il donne accès à une interface semblable à celle du site, mais aussi à la possibilité de traduire n'importe que texte. Il suffit de le sélectionner puis de presser deux fois de suite sur les touches CTRL et C pour démarrer la traduction. Elle s'affiche alors dans l'utilitaire, deux boutons autorisant au choix la copie du résultat ou son insertion à l'endroit où se trouve le curseur. Là aussi, un clic droit sur une traduction permet de choisir une version alternative dans la liste proposée.Dans sa version gratuite, DeepL affiche quelques limites : le texte à traduire ne peut dépasser 5000 caractères et les documents retournés ne peuvent pas être édités. D'autre part, DeepL ne garantit pas que le texte ne sera pas conservé afin d'améliorer les performances de la traduction, ce qui peut éventuellement gêner certains utilisateurs.Ces limitations sont levées avec DeepL Pro , version payante de DeepL nécessitant un abonnement. Les textes originaux et leurs traductions ne sont pas conservés et les documents traduits peuvent être modifiés. Les trois formules proposées permettent toutes une utilisation illimitée du traducteur dans l'interface web ou dans l'utilitaire. Elles se différencient par le nombre de documents que l'on peut soumettre pour traduction intégrale : 5 pour Starter (5,99 €), 20 pour Advanced (19,99 €) ou 100 pour Ultimate (39,99 €). Avec Advanced et Ultimate, DeepL peut être intégré dans les principaux logiciels de TAO (traduction assistée par ordinateur). Les utilisateurs professionnels ne sont pas oubliés avec les abonnements « équipe » au tarif dégressif. Signalons enfin l'existence d'un abonnement développeur donnant accès aux API de traduction.On pourra aussi opter pour les services de traduction en ligne de Google ou de Microsoft. Ils ne sont pas les seuls sur le marché et l'on pourra aussi se tourner vers Reverso, Systrans ou Lexilogos dont les services de base sont gratuits.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !