Iriscan Desk 5 Pro : numérisation à toute vitesse !

Comment faire si le format du document à numériser est supérieur au traditionnel A4, s'il s'agit d'un livre ou d'un magazine ? Pour cela, Iris, spécialiste de la numérisation, propose Iriscan Desk 5 Pro.Si l'on n'y prête qu'une attention superficielle, il est facile de confondre Iriscan Desk 5 Pro avec une lampe de bureau. Néanmoins, en lieu et place de l'ampoule lumineuse, ses concepteurs ont logé un module photo-vidéo construit autour d'un capteur 14 Mp. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil peut facilement être replié et stocké sur une étagère. Il peut également être transporté simplement, ce qui peut s'avérer utile si l'on souhaite numériser des documents à la bibliothèque par exemple.Dans tous les cas, pour l'utiliser, il faudra connecter l'Iriscan Desk 5 Pro en USB à un PC Windows (MacOS n'est pas supporté), aucune batterie ni mémoire de masse n'y étant intégrée. La version Pro, que nous avons eue en main, dispose également d'une télécommande filaire USB, qui permet le déclenchement de la numérisation sans avoir à passer par l'interface de l'application compagnon.Cette dernière offre néanmoins de nombreuses possibilités : on peut numériser des images, des documents (noir et blanc ou dégradé de gris), des livres ou des documents officiels (carte d'identité, passeport, etc), chaque mode profitant d'ajustements spécifiques.La reconnaissance de texte fait bien entendu partie des options disponibles. Par défaut, la zone de numérisation est détectée automatiquement, mais il reste possible de l'ajuster manuellement.On peut même définir un cadre de numérisation courbé de façon à tenir compte de la déformation due à la tranche d'un livre ouvert.La numérisation s'effectue jusqu'au format A3 maximum, les tailles inférieures étant bien entendu supportées. L'opération proprement dite est quasiment instantanée, à la manière de ce que l'on pourrait obtenir avec un appareil photo (ce qu'est finalement l'Iriscan Desk 5 Pro). En revanche, le traitement post-numérisation peut prendre plus de temps : tout dépend de ce que l'on souhaite obtenir. Une numérisation JPEG sera ainsi achevée bien plus rapidement qu'un PDF indexé ou que la génération d'une page d'e-book.Heureusement, le post-traitement s'effectue en tâche de fond et ne bloque pas la numérisation. L'application autorise même un fonctionnement automatique, les pages étant alors numérisées à intervalles réguliers (charge à l'utilisateur de les tourner assez rapidement !)Avec un peu de pratique, scanner un magazine de 128 pages avec l'Iriscan Desk Pro 5 ne prend que trois à quatre minutes, contre une quinzaine de minutes au moins avec un scanner traditionnel. Le gain de temps est ici fort appréciable, tout comme la simplicité de l'opération. La définition maximale de 14 Mp favorise une reconnaissance de caractères précise, pour peu que le document soit correctement capturé. On pourra pour cela activer les LEDs jouxtant le module photo afin de produire un éclairage uniforme. Attention toutefois aux reflets du papier glacé qui risquent de rendre la lecture problématique en détériorant la qualité de l'image.La qualité globale de l'image produite reste correcte, sans toutefois égaler ce que l'on obtiendrait avec un scanner traditionnel. On réservera donc l'emploi de l'Iriscan Desk 5 Pro à la production de documents bureautiques, pour lesquels la qualité d'image n'est pas primordiale. Bon point pour la détection automatique des doigts et leur effacement de l'image : cela permet de maintenir à plat un ouvrage récalcitrant.Précisons pour finir que l'appareil dispose d'un mode vidéo afin d'enregistrer des séquences animées plutôt que des images fixe. Les amateurs de tutoriels ou d'unboxing devraient apprécier !L'Iriscan Desk 5 Pro que nous avons eu en main est aussi décliné en un modèle standard. Conçu pour numériser des documents au format A4 au maximum, il embarque un capteur de 8 Mp et comporte quelques limitations fonctionnelles. La version standard ne dispose pas de reconnaissance automatique de l'orientation, ni de prise en charge de documents officiels... Cela permet néanmoins de le proposer 100 € moins cher.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !