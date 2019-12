Secrid Cardprotector : cartes en cage

Cage de Faraday

Sept années de test !

Après sept années de bons et loyaux services, notre Secrid donne toujours entière satisfaction.

Ou alors...

Avant de vous présenter le produit du jour, un petit rappel s'impose : la technologie NFC permet le paiement sans contact en posant une carte bancaire d'un terminal. Or, certains pirates parviennent à dérober les identifiants NFC d'une carte en approchant un lecteur trafiqué à l'insu de son propriétaire.Le cas a d'ailleurs été rapporté il y a quelque temps dans les transports en commun d'une grande ville. L'escroc se baladait avec un lecteur pirate dans une rame de tramway aux heures de pointe. En frôlant ses victimes, il a réussi à récupérer quelques dizaines d'identifiants de cartes lorsque celles-ci étaient portées dans un sac à main ou dans la poche d'une veste. Les données dérobées ont alors pu servir à payer quelques transactions au montant limité, mais ne nécessitant pas de code PIN.En 1997, un couple d'entrepreneurs hollandais a eu l'idée de mettre à l'abri les cartes de crédit contre les risques de pliage et de détérioration, dans un étui dédié baptisé le « Secrid Bodycard ». En 2009, le produit évolue afin de prendre en compte la généralisation des puces NFC. Il enferme pour cela les cartes dans une mini cage de Faraday afin d'empêcher la lecture non sollicitée des données. Baptisé Cardprotector, ce dispositif prend la forme d'une gangue en aluminium dans laquelle on glisse les cartes. Un mécanisme de pivot autorise leur éjection afin de récupérer celle dont on a besoin.Le Cardprotector de base peut embarquer jusqu'à quatre cartes embossées ou six plates. Secrid le décline en versions plus sophistiquées pouvant accueillir jusqu'à douze cartes, des billets de banque, des cartes de visite ou des reçus de paiement. Simples ou plus élaborés, les produits de Secrid se déclinent ainsi en différents styles et coloris.Notre exemplaire de test (si l'on peut dire, puisque nous l'avons acquis il y a maintenant sept ans !) peut contenir jusqu'à douze carte. Fait en aluminium argenté et recouvert d'un cuir marron mat, il nous accompagne au quotidien sans que nous n'ayons jamais eu à nous en plaindre, malgré quelques mauvais traitements. Il a par exemple résisté à une chute dans une flaque d'eau, mais aussi à d'innombrables chutes, sans que son contenu ne soit détérioré. Faut-il le préciser, nous l'avons soumis à plusieurs reprises à des lecteurs NFC officiels — et à des modèles qui le sont nettement moins — afin de vérifier qu'aucune donnée ne puisse être extraite.Le prix d'achat du Cardprotector peut a priori sembler élevé, surtout comparé à celui de concurrents fabriqués en Extrême-Orient. Ce n'est cependant pas vraiment le cas si l'on considère la robustesse du produit et surtout sa longévité, que nous n'hésitons pas à qualifier d'exceptionnelle !L'offre en matière d'étui anti-RFID est désormais pléthorique. Il suffit de lancer une recherche sur le Net pour s'en convaincre. Tous ne sont pas égaux en termes de finition et de solidité.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !