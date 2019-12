MI LED Smart Bulb : de toutes les couleurs !

Polyvalence

Un seul reproche

Ou alors

Exactement comme une ampoule LED classique, la Mi LED Smart Bulb est livrée dans une petite boîte en carton. On la reconnaît aisément grâce à la couleur argentée de son fût, signature caractéristique de la famille. Autre point distinctif, son poids relativement imposant (près de 200 grammes) qui la distingue d'autres produits similaires. Cela ne revêt au final qu'un importance mineure puisqu'il s'agit d'un produit sédentaire.Contrairement à ses concurrentes, vendues à des prix similaires, la Mi LED Smart Bulb a l'avantage d'être équipée d'une connexion Wi-Fi et non Bluetooth. Pas besoin non plus de pont afin de la commander puisqu'elle utilise directement le réseau Wi-Fi domestique. La Mi LED Smart Bulb s'installe le plus simplement du monde à l'aide de l'application Mi Home (sous Android et iOS) qui servira aussi à la piloter. On apprécie sa versatilité puisqu'elle est compatible Zigbee et HomeKit. Les applications gérant ces protocoles pourront ainsi la commander ou l'intégrer dans une routine automatique (IFTTT).Précisons enfin que les assistants Google, Alexa et Siri peuvent la piloter. Il faudra éventuellement les paramétrer en conséquence ou télécharger un module supplémentaire (uneAlexa, par exemple).Avec une puissance de 10 Watts en utilisation, l'ampoule fournit un éclairage comparable à ce que produirait une ampoule LED ordinaire de même puissance. Sa consommation descend à un Watt lorsqu'elle est en veille, la connexion permanente au réseau Wi-Fi en étant la cause. À ce sujet, précisons que seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge. Il faudra donc penser à l'activer sur le routeur domestique sous peine de ne pas pouvoir utiliser l'ampoule.Peu chère et performante la Mi LED Smart Bulb nous a donné entière satisfaction pendant les six mois durant lesquels nous l'avons utilisée. Ou plus exactement où nousavons utilisées, puisque nous avons investi dans une dizaine d'ampoules ! En définitive, on lui reprochera seulement de n'être déclinée qu'en culot E27. Si elle convient aux lampadaires et aux lampes de table, nous n'avons pas pu la monter dans certains plafonniers ou lampes de chevet n'acceptant que les culots E14. Il reste toujours possible d'opter pour un adaptateur de culot, même si son utilisation reste parfois problématique pour une question de place dans le luminaire.Les principaux vendeurs d'ampoules proposent désormais des modèles connectés. Philips, bien sûr, mais aussi OSRAM et depuis peu Ikea dont les produits semblent prometteurs. Pour une utilisation locale, on pourra aussi miser sur les ampoules Bluetooth que l'on peut commander à partir d'un smartphone lorsque l'on se trouve dans la même pièce.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !