Skylum Luminar 4 : quand l'IA retouche vos photos

Intelligence artificielle à tous les étages

Sky is (not) the limit !

Ou alors...

Retrouvez notre sélection du calendrier de l'Avent

Disponible en version macOS ou Windows, Luminar 4 embarque les outils classiques de tout bon éditeur de photos. À travers une interface classique et simple à utiliser, vous pourrez ajuster les paramètres basiques d'une image, mais aussi la recadrer, lui appliquer des filtres ou des préréglages personnalisés. Sur ces paramètres là, l'application ne se démarque pas vraiment de la concurrence, si ce n'est par la présence d'un catalogueur facilitant la recherche et la navigation dans un disque dur encombré de photos.La différence vient en revanche du fait que Luminar 4 fait un usage immodéré — et bienvenu — de l'intelligence artificielle, dès qu'il est question de retouches subtiles ou complexes qui nécessiteraient une intervention manuelle. À titre d'exemple, la fonction AI Structure peut améliorer les détails d'une images en des points précis, sans toucher au reste de la scène, et le tout sans sélection, calques ou masques (même si tout cela reste réalisable manuellement). Sur le même principe, l'amélioration de visages affine l'ovale, rend les lèvres plus pulpeuses, éclaircit les yeux ou fait disparaître les défauts de la peau en un seul clic.Si ces fonctions existent déjà sur des applications concurrentes, Luminar 4 présente l'avantage de simplifier à l'extrême l'application de retouches et d'autoriser la modification de leur intensité. Vous pourrez, de plus, ajuster manuellement les effets appliqués par l'IA à l'aide d'outils de correction aussi simples qu'efficaces.Aussi impressionnantes soient ces capacités, elles ne nous ont pas autant bluffées que le remplacement du ciel par l'IA. Luminar 4 propose en effet de remplacer automatiquement le ciel d'un paysage par une version plus adaptée à l'ambiance que l'on souhaite donner. Vos magnifiques photos de vacances sont gâchées par un ciel désespérément blanc ? Ouvrez-les dans l'application et choisissez le type de ciel dont vous rêvez (lever ou coucher de soleil, beau temps, nuit étoilée, etc). L'IA détecte les contours de la zone à remplacer puis y colle le ciel de vos rêves. Et si aucun des cieux proposés ne vous convient, vous pourrez toujours importer les vôtres !L'acuité de l'IA est presque diabolique tant elle arrive à glisser subtilement le nouvel arrière-plan au travers de branches d'arbre, entre les mailles d'un grillage ou en respectant la ligne d'horizon tourmentée d'une ville... Difficile de la prendre en défaut ! Et si cela arrivait, il reste toujours possible d'ajuster à la main le détourage.Précisons pour finir que Luminar 4 peut fonctionner en tant que module externe des logiciels Adobe ( Photoshop et Lightroom ), du défunt Aperture ainsi que de l'application Photos standard de macOS. Dès lors, pourquoi s'en priver ?Sans être, à notre avis, aussi simple d'emploi, Photoshop Elements 2020 d'Adobe offre de nombreuses possibilités en matière de retouche. Il dispose aussi d'un catalogueur bien plus complet que celui de Luminar 4. PaintShop Pro de Corel et PhotoDirector de Cyberlink fourmillent également de bonnes idées et l'on pourra les adopter sans rougir.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !