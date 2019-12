Sonos Move : Vraiment sans fil

© Sonos

Transportable, mais pas totalement nomade

Son Sonos

Ou alors...

Plutôt que de la qualifier de nomade, il semble plus juste de présenter la Move comme une enceinte transportable, ses dimensions généreuses empêchant quelque peu de l'embarquer avec soi. Sonos a néanmoins doté son enceinte d'une poignée assez pratique pour la transporter d'une pièce à l'autre assez facilement. La charge de la batterie est assurée par un support sur lequel il faudra poser l'enceinte, ou par l'entremise d'un connecteur USB-C, si l'on se trouve loin de la base de chargement.La construction et la finition impeccables inspirent d'autant plus confiance que la Move bénéficie de la certification IP56 et d'un boîtier résistant aux chocs. Sa mise en route n'est guère plus complexe que celle de n'importe quelle autre enceinte Sonos. L'application compagnon prend en charge sa connexion au réseau Wi-Fi domestique et effectue automatiquement le calibrage sonore. On notera avec plaisir la compatibilité avec AirPlay 2 d'Apple ainsi que l'intégration d'un assistant vocal (que l'on pourra éventuellement désactiver).Le son produit par la Move est tout à fait conforme à ce que l'on peut attendre d'une enceinte Sonos : une bonne qualité globale, même si les basses sont un peu trop présentes à notre goût. Afin d'en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre test complet de la Sonos Move Bien qu'ils aient longtemps été opposés au Bluetooth, les ingénieurs de Sonos semblent avoir mis leurs préjugés de côté afin d'en équiper la Move. Cette possibilité de connexion sera utile lorsque vous serez hors de portée du réseau Wi-Fi domestique. Enfin, Sonos annonce une autonomie maximale de 10 heures. Dans les faits, celle-ci ne dépasse guère les neuf heures si l'on monte le volume à plus de 60 %.Même si elle n'est pas l'enceinte nomade dont certains rêvaient (notamment à cause de sa taille), la Move ne manque pas de qualités et vous devriez prendre plaisir à sonoriser votre réveillon de fin d'année grâce à elle !Les enceintes mutliroom fonctionnant sur batterie commencent à fleurir chez tous les constructeurs. Dernier en date : Bose dont le Portable Home Speaker présente des caractéristiques séduisantes. Équipé d'une double connexion Wi-Fi + Bluetooth, l'appareil est bien moins volumineux que la Move de Sonos et produit un son sur 360° (contre 180° chez Sonos). Il est en revanche dépourvu de base de recharge, qu'il faudra donc acquérir séparément.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !