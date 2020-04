Niantic (Pokémon GO) rachète la startup de cartographie 6D.Ai

Partenaires de longue date

Un monde tangible

Source : Forbes

La société, qui a appelé ses joueurs à rester chez eux il y a quelques semaines, affirme d'emblée que sa volonté est de «». Le post de blog de Niantic ne dit pas combien a coûté le rachat de 6D.Ai, Forbes rappelant que cette dernière avait levé 7 millions d'euros pour son lancement. Cette start-up a été fondée en 2018 au Computer Vision Lab de l'université d'Oxford avec l'objectif, souligne le média, «». Niantic, de son côté, est une société beaucoup plus conséquente : auteure du désormais célèbre, elle a réuni 245 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds, la valorisant à un total de 4 milliards de dollars Sur le blog de 6D.Ai , la société présente ce rachat comme une conséquence logique, les deux enseignes entretenant une relation de longue date. Matt Miesnieks, son P.D.-G., explique ainsi : «(Prisacariu, Directeur technique de 6D.Ai)(Hanke, P.D.-G. de Niantic)». Il ajoute : «».Niantic exploitera désormais le potentiel de 6D.Ai pour la réalisation de nouveaux contenus en réalité augmentée, faisant notamment concurrence aux services AR de Facebook Dans une précédente déclaration à Forbes, Matt Miesnieks a expliqué : «Mais cette acquisition n'est pas la première de Niantic. En 2018, l'enseigne avait racheté Escher Reality, une société elle aussi portée sur les technologies de cartographie. Avec ce nouveau rachat, Niantic pourrait générer des expériences AR encore plus vastes, et toujours basées sur un simple smartphone.