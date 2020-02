Nouveau cap franchi pour Pokémon Go, qui dépasse les 3 milliards de dollars de revenus

Des revenus records en 2019

Source : Golden News Casino

Plus de trois ans après sa sortie,a atteint son plafond de verre depuis longtemps, paraît-il. Mais lorsqu'un phénomène a lieu, on peut juger sa puissance sur la durée. Et force est de constater que le jeu vidéo mobile plébiscité par toute une génération continue de faire recette. Les joueurs ont à ce jour dépensé plus de 3,1 milliards de dollars sur, et ce depuis la sortie du jeu, à l'été 2016.Avec plus d'un milliard de téléchargements depuis son lancement en grande pompe,reste, aujourd'hui, l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde, et génère, de fait, des revenus très importants.Le site spécialisé Golden News Casino rapporte que le jeu édité par The Pokemon Company a carrément réalisé sa meilleure année en 2019, puisquea généré 894 millions de dollars de dépenses de la part de ses joueurs. En précisant que 38 % des revenus du titre proviennent de ses joueurs américains.En 2018, le jeu avait généré 816 millions de dollars de chiffre d'affaires, 589 millions en 2017, et 832 millions en 2016, en seulement quelques mois d'exploitation (pas une année record, mais le jeu n'est apparu sur les OS mobiles qu'au mois de juillet).Aujourd'hui, la plus grosse partie des dépenses est effectuée sur Android, avec 54 % du chiffre d'affaires. Google Play, justement, concentre la majorité des installations aujourd'hui recensées. Sur les 55 millions d'installations actives dans le monde, la boutique d'applications de Google concentre 69 % de ces dernières, contre 31 % pour l'App Store, avec 17 millions de téléchargements.