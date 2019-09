Pokémon Go s'est offert un record de revenus au mois d'août

La franchise Pokémon, c'est du solide

Source : SuperData Research

Après avoir franchi le milliard de téléchargements cet été et dépassé les 2,65 milliards de dollars de revenus en seulement trois ans,vient de réaliser une nouvelle performance remarquable. Au mois d'août, le jeu a généré 176 millions de dollars de recettes, selon. Il s'agit d'un record depuis sa sortie en août 2016, où le titre de Niantic avait rapporté 207 millions de dollars.Alors que l'on pouvait craindre un essoufflement du jeu, celui-ci parvient à se réinventer et donne parfaitement vie au concept du, grâce à des mises à jour convaincantes et à un gameplay soigné. Nul doute de l'avenir à court terme de Pokémon Go. Le titre devrait vivre une belle fin d'année et être boosté par la sortie d'un nouveau jeu sur la Nintendo Switch.Notons que sur mobile et en termes de revenus, Pokémon Go a devancéet l'indémodable. Le reste du top 10 est composé deet