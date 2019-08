Pokémon Go vient de franchir le milliard de téléchargements

Des téléchargements à gogo et des revenus XXL

Sorti en juillet 2016,n'aura mis que trois ans à franchir le cap du. Dès septembre 2016, soit deux petits mois après sa sortie, le jeu développé par Niantic et édité par The Pokémon Company franchissait déjà la barre des 500 millions de téléchargements. En février 2017, le jeu en recensait 650 millions, puis 800 millions en mai 2018.Si la croissance des téléchargements ralentit fort logiquement avec le temps, il aurait été intéressant de prendre connaissance du nombre de joueurs encore actifs, l'intérêt de ces derniers ayant lui aussi diminué au fil des mois. Cela n'empêche cependant pas l'appli de générer des revenus colossaux.Selon Sensor Tower,a généré 2,65 milliards de dollars de revenus sur ces trois années d'exploitation. En équivalence, c'est plus que(2,3 milliards) et(1,86 milliard).reste le maître du jeu avec un chiffre d'affaires de 3,15 milliards de dollars durant ses trois premières années.