Pokémon Go : 17 000 joueurs ramassent près de 145 tonnes de déchets

Un groupe de joueurs de Pokémon Go ramasse des déchets au Mexique. Crédits : Orden de Guadalupe, A.C

✅176 NGO hosted events & 300 player hosted events in 41 countries

✅17,000 players volunteered 41,000 hours

✅145 tons of trash collected



Read more about how the @Ingress & @PokemonGoApp communities blew us away with their #EarthDay contributions: https://t.co/tuLI7N0j7f pic.twitter.com/YI9zJmX2ZZ — Niantic, Inc. (@NianticLabs) May 3, 2019

Des groupes allant jusqu'à 2 500 joueurs sur six continents

Source : Niantic

Pour la deuxième année consécutive,- éditeur des jeux Pokémon Go et Ingress - a organisé une série d'événements spéciaux visant à encourager ses joueurs à aider à lade l'environnement.Une seconde édition à succès, puisque. «», a commenté l'éditeur sur son blog.Comme expliqué dans le récapitulatif publié sur le blog de Niantic, les volontaires de chaque pays étaient encouragés à se rapprocher d'associations de protection de l'environnement pour mener des actions ciblées. Des groupes de 1 à 2 500 personnes ont ainsi été formés partout sur le globe, et ont contribué - on l'a dit - à ramasser le joli « pactole » deen tout genre.Pour motiver ses troupes,. Si plus de 2 000 joueurs participaient à l'événement, davantage de Pokémon de type terre apparaîtraient dans la nature. Pour 5 000 participants, de nombreux Taupiqueurseraient de sortie pendant 48 h. Enfin, si plus de 7 000 joueurs se joignaient à l'effort, leapparaîtrait en raid, et le taux d'obtention des poussières d'étoiles ainsi que des bonbons serait doublé pendant le temps de l'événement. Vous l'avez compris :Les plus cyniques diront sans doute que les joueurs et joueuses ayant participé à l'effort de ramassage n'étaient motivés que par les nombreuses récompenses mises sur la balance par Niantic. Le résultat n'en est pas moins impressionnant et contribue dans tous les cas à confronter les participant·es à l'ampleur de la pollution causée par les déchets sauvages.