Pokémon GO : une activité en hausse de 35% depuis mai

Pokémon GO en grande forme durant l'été

En cette rentrée 2018,prend le temps de faire un point sur la santé de son bébé :. L'occasion d'annoncer que les événements mondiaux de Pokémon GO de Dortmund en Allemagne, de Chicago aux États-Unis et de Yokosuka au Japon ont rassemblé plus de 400 000, tandis que des millions de joueurs les ont rejoints dans une série depermettant de débloquer de nombreuses récompenses pour l'ensemble des joueurs.Cet été, ce sont ainsi des dizaines de millions de Dresseurs qui ont joué à Pokémon GO ensemble tous les mois, avec une augmentation de 35% d'utilisateurs actifs depuis mai. Depuis l'introduction des fonctionnalités sociales fin juin, plus de 113 millions de connexions entre Amis ont été réalisées et 2,2 milliards de Cadeaux ont été envoyés à des amis. Des chiffres qui tendent à prouver queEvidemment, Niantic promet de "" pour les mois à venir. L'entreprise américaine annonce notamment travailler sur de nouvelles surprises pour Pokémon GO à l'automne pour offrir aux Dresseurs de nouvelles façons de jouer. Enfin, rappelons que Niantic et Warner Bros Games travaillent toujours sur le projet mobile Harry Potter : Wizards Unite.Soulignons aussi au passage que les joueurs ont bientôt rendez-vous avec les Pokémon sur Nintendo Switch, avec le lancement de Pokémon Let's Go le 16 novembre. À cette occasion, Nintendo proposera également deux bundles en édition limitée , incluant notamment une Nintendo Switch collector, ainsi que des joy-con exclusifs, sans oublier le jeu et une Poké Ball Plus.