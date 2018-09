Twitch lance un marathon des séries et films Pokémon

932 épisodes, étalés sur plusieurs marathons

Si vous vous sentiez nostalgique en ce moment, n'hésitez pas à vous brancher sur Twitch. Le site de streaming appartenant à Amazon va diffuser, à compter du 27 août, l'intégralité des épisodes des 19 saisons de, ainsi que les 16 films dérivés. Seule la dernière saison du show, Sun and Moon, manquera à l'appel.Que les passionnés se rassurent : l'objectif n'est pas de diffuser les 932 épisodes à la suite. La chaîne TwitchPresents va plutôt organiser différents marathons entre le 27 août et le début 2019.De quoi vous permettre de reprendre votre souffle, si vous souhaitez vous lancer dans ce drôle de défi.Le coup d'envoi est fixé au lundi 27 août, à 19h heure française. Les non-anglophones seront ravis d'apprendre que la chaîne TwitchPresentsFR proposera les épisodes sous-titrés dans la langue de Molière.Ce n'est pas la première fois que Twitch lance un marathon Pokémon. En 2016, déjà, le site de streaming vidéoludique avait diffusé la série pendant 24h non-stop.De quoi vous permettre de patienter tranquillement avant la sortie de Pokémon Let's Go , le 16 novembre prochain sur Switch.