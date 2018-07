Pokémon Quest dans la même lignée de réussite que Pokémon Go ?

Peter Austin / Shutterstock.com

Pokémon Go continue de cartonner

Modifié le 09/07/2018 à 11h16

Les jeux sur mobile de The Pokémon Company semblent destinés à cartonner. Après le succès qu'on connaît avec Pokémon Go, la société repart sur les chapeaux de roues avec l'application Pokémon Quest. D'abord jeu sur Switch et finalement disponible sur l'App Store et le Google Play Store, le jeu aurait été téléchargé 3,5 millions de fois lors des 7 premiers jours de disponibilité selon des estimations faites par Sensor Tower Mais ce n'est pas tout : s'il s'agit d'un, les microtransactions inhérentes à ce type d'application auraient permis de générer 3 millions de dollars sur la même période. Pour rentrer un peu plus dans les détails, les équipes de Sensor Tower estiment que les joueurs sur App Store ont eu plus tendance à payer que ceux sur Google Play Store : 56% des revenus auraient été créés sur la version iOS du jeu. En tête des pays les plus généreux se retrouve le Japon, puisqu'un tiers des revenus viendrait de ce pays en particulier, suivi par les Etats-Unis (25%) et la Corée du Sud (12%).Ce n'est d'ailleurs pas la seule bonne nouvelle pour The Pokémon Company. Si on en croit toujours Sensor Tower , Pokémon Go vient de dépasser le 1,8 milliard de dollars de revenu alors que le jeu fête en ce moment son deuxième anniversaire. C'est sur le Play Store que les joueurs ont été les plus dépensiers, 58% des revenus ayant été fait sur cette plateforme.Pokémon Go n'est donc pas encore mort - avec 70 millions de dollars sur le mois de juin ! - mais Pokémon Quest pourrait bien réussir à se faire une belle place parmi les meilleurs jeux mobiles !