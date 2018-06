Société Générale : des cartes bleues Visa en édition limitée Pokémon

Des CB Visa avec Pikachu chez Société Générale

Cette édition limités'accompagne de lots à gagner, mais aussi d'une offre promotionnelle : l'option Carte Collection passe à cette occasion à 1 euro la première année.Société Générale annonce aujourd'hui la disponibilité de nouvelles Cartes Visa Collection, élaborées en partenariat avec The Pokémon Company. Des cartes en édition limitée nous promet le groupe bancaire, disponibles dès maintenant, qui mettent en vedette l'incontournable Pikachu. Lase décline ainsi en 3 versions, sur les cartes CB Visa, CB Visa Premier et CB VPAY.La Société Générale accompagne cette sortie par une opération de communication et lancesur Twitter en invitant tous les fans à partager leurs moments nostalgiques avec les Pokémon. La campagne se poursuivra sur les réseaux sociaux jusqu'au 14 juillet. Durant cette période, des lots exclusifs et collector seront à gagner : Nintendo Switch, coffret dresseur d'Elite (Jeu de cartes à collectionner Pokémon), enceinte Poké ball Bluetooth, lampe Pikachu, sac à dos Poké ball... Bref, tout pour raviver la flamme Pokémon qui sommeille en nous.A noter que la campagne sera également accompagnée d'une offre promotionnelle. Pour toute souscription du 15 juin au 15 juillet 2018, l'option carte Collection coûtera 1 euro la première année au lieu de 12 euro/an. Rappelons au passage que les amateurs de jeux vidéo Pokémon pourront retrouver leur licence favorite en novembre prochain sur Nintendo Switch, avec le (double) lancement de Pokémon Let's Go , décliné en édition Pikachu et en édition Evoli. Un jeu qui sera accompagné d'un tout nouvel accessoire, la Poké Ball Plus (vendue séparément), une manette en forme de Poké Ball que vous pourrez utiliser à la place du Joy-Con.