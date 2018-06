Pokémon : une démo datant de 1997 refait surface !

Un trésor pour les fans de la première heure

Premiers casting et prototypes graphiques de Pokémon

En 1997, Game Freak présentait au Nintendo Space World l'une des premières versions de leur futur jeu. Il s'agissait d'une démo assez courte du jeu composée de 3 cartes que les visiteurs du salon pouvaient parcourir assez rapidement pour découvrir de nouveaux Pokémon et de nouvelles fonctionnalités.La semaine dernière, soit presque 21 ans après cette présentation, une personne aurait réussi à mettre la main sur cette démonstration et à en copier le contenu pour la diffuser sur internet. Si le véritable auteur de cette fuite a souhaité préserver son anonymat, c'est par le biais de Twitter et le compte du développeur informatique Sanqui que la démo a été diffusée.Cette démo est un véritable coffre au trésor pour les fans des monstres de poche ! Car si nous retrouvons bien dans le programme les prémices de ce qui constitueront les versions Or et Argent de Pokémon, la démo cache surtout une grosse liste de Pokémon qui n'ont jamais vu le jour !Concernant les 151 premiers monstres de poches, Game Freak n'avait pas encore apporté de modification sur les caractéristiques ou les types de certains Pokémon, comme par exemple l'ajout du type acier à Magnéti et Magneton dans la version finale du jeu. De plus, leur apparence graphique était assez éloigné de celle que nous connaissons de la version finale du jeu :Si certains Pokémon de la première génération disposent de la même apparence que dans le jeu Pokémon Bleu, cela peut s'expliquer par le fait que leur redesign n'avait tout simplement pas encore débuté en 1997. Bien qu'elles soient amusantes à regarder, les ébauches des Pokémon de la première génération ne sont pas les informations les plus intéressantes que peuvent renfermer cette démo.Sans plus attendre, voici une partie de la liste de prototypes de Pokémon qui ont été retirés du jeu :Les Pokémon de départs du type Feu et Eau n'avaient absolument rien à voir avec ceux que nous connaissons aujourd'hui :Beaucoup de Pokémon devaient avoir une autre forme :Une évolution pour certains des Pokémon de la première génération était même prévue !Si initialement, les jeux Pokémon Or et Argent marquaient l'apparition des bébé Pokémon composé de 8 monstres de poches, Game Freak semblait vouloir en inclure beaucoup plus :Nous arrivons sur la partie la plus triste de cette démo : les idées de Pokémon qui n'ont jamais vu le jour.