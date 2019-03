En avance de deux ans sur son planning, Dell a recyclé plus de 900.000 tonnes de déchets

Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Recycler 45.000 tonnes de déchets électroniques supplémentaires d'ici le 22 avril

52,2 millions de tonnes de déchets électroniques accumulées d'ici 2021

Mieux, d'après le quotidien financier DigiTimes (via Tom's Hardware ), le constructeur texan aurait en réalité recyclé ces 900 000 tonnes d'e-déchets dès 2018, et donc avec deux ans d'avance sur son planning initial.C'est une bonne nouvelle. Alors que les géants de l'informatique s'investissent peu à peu dans le recyclage des déchets électroniques qu'ils contribuent à générer, rares sont encore les annonces de résultats probants sur ce terrain. En surpassant très nettement ses prévisions initiales en matière de recyclage, Dell marque donc un point. D'autant plus qu'il assure vouloir continuer sur cette lancée. Kefetew Salassie, responsable du Design Center de Dell à Taïwan, assure ainsi que la firme prévoit de recycler 45 000 tonnes de déchets électroniques supplémentaires d'ici le 22 avril prochain (Jour de la Terre). Un chiffre qui s'inscrit dans la politique globale du constructeur quant au recyclage de déchets... pas seulement électroniques.Au delà des cartes mères que Dell recycle, notamment pour récupérer les maigres portions d'or qu'elles recèlent, le fabricant américain utilise des déchets marins (essentiellement du plastique récupéré dans l'océan) et d'autres matériaux recyclés afin de concevoir des appareils flambant neufs, comme des ordinateurs portables (les châssis de certains modèles vendus par Dell sont ainsi fabriqués à partir de fibre de carbone recyclée) ou des serveurs.Kefetew Salassie souligne par ailleurs les efforts de Dell dans sa gestion des encres utilisées pour imprimer les informations et visuels présents sur les boîtes de ses différents produits. «», a-t-il assuré à DigiTimes, tout en indiquant par ailleurs que Dell «».Comme le rappelle Tom's Hardware, les efforts du constructeur de Round Rock, aussi louables soient-ils, sont loin de pouvoir compenser la production mondiale de déchets électroniques. Un rapport de l'université des Nations Unies pointait ainsi - en décembre 2017 - que 52,2 millions de tonnes de ces e-déchets seraient accumulées d'ici 2021. Un chiffre qui démontre à quel point une prise de conscience de l'ensemble des acteurs de la tech, et pas seulement quelques grandes firmes, est primordiale. Notons malgré tout qu'Apple, de son côté, s'investit aussi sur ce terrain au travers de son programme GiveBack, entre autres. En deux mots, il permet aux clients de la marque à la pomme d'obtenir des remises sur de nouveaux produits avec la reprise d'anciens appareils Apple.