Bientôt une technologie permettant de payer grâce à la paume de la main ?

Il est de plus en plus courant de se passer de son porte-monnaie lorsque l'on fait les courses. Que ce soit avec Apple Pay ou des applications, votre smartphone peut désormais remplacer votre carte de crédit, mais Amazon veut aller encore plus loin.En septembre dernier déjà, on apprenait que la firme de Jeff Bezos testait le paiement palmaire dans plusieurs magasins Whole Foods, dont elle est propriétaire. L'entreprise envisage de développer un tel système et de le vendre à différents types de commerces, se spécialisant aussi bien dans la vente de biens que la restauration rapide. D'ailleurs, Amazon serait d'ores et déjà en discussion avec plusieurs institutions financières telles que Wells Fargo, Mastercard ou encore JPMorgan afin de mener à bien son projet.Toujours selon le Wall Street Journal, la société aurait entamé un partenariat avec Visa afin de perfectionner la technologie et de faire le maximum pour la sécuriser... Mais comment fonctionnerait-elle ?En 2018, Amazon déposait un brevet qui offrait déjà des éléments de réponses. Il décrivait un «». Le document décrit en outre la méthode de fonctionnement de cette technologie : «». La main serait par la suite comparée à celles enregistrées dans une base de données regroupant tous les utilisateurs de cette technologie afin d'en identifier le propriétaire.S'il venait à être déployé, le paiement palmaire serait très bénéfique à l'entreprise. En effet, les terminaux stockeraient de nombreuses données (fréquence des achats, prix, horaires, etc.) auxquelles la société aurait accès... Cela lui permettrait notamment de mieux comprendre la façon dont ses clients consomment et ainsi d'améliorer son ciblage publicitaire.Amazon n'en est pas à son premier coup d'essai et ambitionne de révolutionner les méthodes de paiement. En 2018, l'entreprise ouvrait par exemple Amazon Go , son épicerie automatique sans caisses. Au CES 2020, elle annonçait un partenariat avec ExxonMobil afin de permettre aux automobilistes américains de payer leur plein de carburant grâce à Alexa Pour le moment, cette technologie de paiement palmaire n'en est qu'à ses prémices, et il est difficile de savoir si elle pourrait un jour être utilisée à grande échelle. D'une part, il faudrait convaincre les particuliers d'y adhérer, et de l'autre, parvenir à la vendre à des commerces qui, de leur côté, pourraient être en concurrence avec Amazon.