Des chercheurs déjouent la reconnaissance faciale chinoise avec un masque. Fallait y penser !

Des tests à base de masques 3D

Un impact limité, mais à surveiller

Source : The Verge.

Présentée comme un moyen de lutter contre le crime (et notamment les usurpations d'identité) la reconnaissance faciale n'est cependant pas infaillible. Des chercheurs chinois seraient en effet parvenus à tromper des systèmes avec un simple masque.Ces chercheurs, qui travaillent pour la société Kneron, auraient transmis une vidéo à, tout en demandant à ses rédacteurs de ne pas la publier. Le site décrit donc ce qu'on y voit : «».le souligne : «». De plus, il faudrait, pour usurper l'identité d'une personne, disposer d'autres informations. Les systèmes utilisés pour le paiement ne demandent pas seulement une reconnaissance faciale, mais aussi le numéro de téléphone associé à l'identité de la personne. À la gare, une pièce d'identité est nécessaire avant même la reconnaissance faciale. Enfin, pour usurper l'identité d'une personne, encore faudrait-il disposer de son masque 3D.Si le test présente de réelles limites, il pointe tout de même du doigt les possibles failles des technologies de reconnaissance faciale utilisées de plus en plus massivement, y compris hors de Chine. L'ensemble de la gamme Apple dispose par exemple de la fonctionnalité Face ID , alors qu'en France, des lycées de Nice et de Marseille la testent malgré la désapprobation de la CNIL.Cela dit, certains constructeurs ont eux-mêmes anticipé l'utilisation de masques. Dans le cas de Face ID, Apple avait affirmé au moment de son lancement, en septembre 2017, que sa technologie avait été réalisée en partenariat avec des fabricants de masques. Il est probable que ses méthodes de repérage soient différentes de celles utilisées en Chine et testées par la compagne Kneron. Et puis, comme l'ajoute, «».