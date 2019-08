Après les iPhone et iPad Pro, au tour des Mac de se mettre à Face ID

© Apple

Autrement dit : nous passons dans le domaine du concret, et non plus seulement de la spéculation. C'est un fait :réfléchit sérieusement à intégrersur ses ordinateurs, et dans une versionque sur iPhone et iPad Pro.Outre les capacités de déverrouillage biométrique usuelles, l'arrivée de Face ID signerait aussi et surtout l'intégration de la caméra 3Dsur Mac. Grâce à cette technologie, Apple serait en mesure de proposer des applications reposant sur la reconnaissance faciale.L'exemple donné par 9to5mac viendrait grandement améliorer (ou plutôt perfectionner) la mise en veille des. Peu clair, le langage tenu dans le brevet aujourd'hui accordé à Apple explique en substance que la caméra True Depth des hypothétiques futurs Mac permettra à l'ordinateur. Le cas échéant, la mise en veille de l'appareil est retardée jusqu'à ce que le capteur ne détecte plus d'individu.Une description, remarque le site spécialisé, qui correspond plutôt bien à l'actuelledont sont dotés les Mac. Cette fonctionnalité permet à l'ordinateur de continuer à mettre à jour certaines données en arrière-plan, même si l'appareil est en veille. Mais en y ajoutant l'intelligence d'un capteur capable de déterminer si un utilisateur est de retour devant l'ordinateur, celui-ci pourrait entrer et sortir de veille sans qu'une quelconque action lui soit requise.Présent depuis 2016 sur les MacBook Pro, Touch ID a pourtant définitivement quitté les iPhone depuis septembre 2018 au profit de Face ID. Mais selon les informations du « meilleur analyste Apple au monde », Ming-Chi Kuo, Apple songerait à Nous vous en parlons hier : Kuo prédit un iPhone doté de Face ID, mais aussi d'une nouvelle version de Touch ID, située sous l'écran, pour 2021.Si Apple devait effectivement emprunter ce chemin, elle disposerait d'une belle fenêtre de tir pour inaugurer Face ID sur les Mac. Dans tous les cas, nous ne devrions pas entendre parler officiellement d'une telle technologie avant 2020, au mieux.