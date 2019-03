Une ligne de métro chinoise teste le paiement du ticket par reconnaissance faciale

Un système transparent et rapide pour l'utilisateur



La Chine est en pointe sur le paiement mobile et les systèmes de reconnaissance biométrique



Source : The Verge

fêtera bientôt ses 20 ans et le film de Steven Spielberg n'a jamais semblé aussi actuel. Comme les personnages du long-métrage, il sera peut-être bientôt possible de payer son ticket desimplement en rentrant dans une station, via un scan du visage réalisé automatiquement. L'essai est effectué en partenariat avec Huawei qui développe la technologie.C'est en tout cas l'objet du test réalisé par une compagnie ferroviaire à Shenzen, en Chine. Une station a été équipée d'un système dedisposé à l'entrée. Les utilisateurs venant prendre le métro sont automatiquement détectés et le prix du billet est débité de leur compte. Ils doivent préalablement avoir enregistré un mode deet associé leurs données faciales.Le dispositif a été mis au point en partenariat avec, qui fournit les algorithmes de reconnaissance faciale et il est supporté par un réseau 5G.Le système présente de nombreux avantages, comme celui de ne pas avoir en permanence à porter sur soi son titre de transport, pratique en cas d'oubli. L'attente à une caisse automatique ou à une caisse est désormais de l'histoire ancienne.On peut d'un autre côté s'inquiéter qu'une société puisse collecter autant de données personnelles, jusqu'aux traits du visage d'un individu. Un voyageur pourrait êtreen temps réel et au mètre près par un dispositif de caméras de surveillance.Pourtant le procédé n'est pas nouveau en Chine, un pays qui possède une longueur d'avance en matière d'identification faciale de ses citoyens. Depuis 2017, la chaine de fast-fast-food KFC permet déjà de payer son menu par un scan du visage. Leest également très largement répandu, notamment par WeChat Pay ou Alipay, disponibles sur smartphones.Pour le moment en phase d'expérimentation, ce nouveau mode de paiement pourrait être prochainement appliqué à des lignes complètes et à plusieurs grandes villes chinoises.