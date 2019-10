La reconnaissance faciale, testée dans des lycées de Nice et Marseille, désapprouvée par la CNIL

Un dispositif que la commission trouve « disproportionné »

La région « ne comprend pas » le blocage de la CNIL

Le retour de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur l'expérimentation de contrôle d'accès virtuel par reconnaissance faciale dans deux lycées de la région Sud était attendu. Saisie par la collectivité, comme cela était prévu, le gendarme des données a rendu un avis défavorable mardi 29 octobre, avis qui fait pester en haut lieu au conseil régional.Durant plusieurs mois, les élèves ayant donné leur accord de deux lycées de la région PACA, le lycée les Eucalyptus à Nice et le lycée Ampère à Marseille, testaient un portique virtuel faisant appel à la reconnaissance faciale, pour pouvoir accéder à leur établissement. Le portique était censé assister les agents chargés du contrôle d'accès aux lycées, de façon à éviter les intrusions et autres usurpations d'identité.La CNIL, qui a reçu le rapport d'impact de la région et des deux établissements fin juillet 2019, a procédé à l'examen de ce dernier et n'a pas rendu un avis favorable. En effet, la commission considère que le dispositif est «», et le juge «».L'autorité administrative indépendante estime qu'il existe d'autres moyens d'atteindre les objectifs de sécurisation recherchés qui soient par ailleurs moins intrusifs «». La CNIL soumet par exemple l'idée d'un contrôle par badge.La France semble toujours avec du mal avec la reconnaissance faciale, qui est vue comme une technologie créant un sentiment de surveillance permanente. «», rappelle la commission.Le Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, regrette la décision prise par la CNIL. «», déplore-t-il.La région a prévu de déposer un nouveau dossier rapidement sur la table de la CNIL.