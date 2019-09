Reconnaissance faciale : Panasonic équipe les aéroports japonais de portails automatisés

© Business Wire

Le groupe Panasonic a annoncé, le 20 septembre, avoir renforcé son partenariat avec le ministre japonais de la Justice pour installer 203 portails automatisés de reconnaissance faciale dans les aéroports du pays. Depuis octobre 2017, la firme en a déjà installé 137 dans les aéroports de Tokyo Haneda, Tokyo Narita, Nagoya Chubu Centrair, Osaka Kansai et Fukuoka. Les aéroports de Sapporo New Chitose (mi-novembre) et Okinawa Naha (juillet 2020) sont les prochains sur la liste, avec 66 nouvelles unités. Des ports maritimes sont aussi concernés. En somme, une vraie expansion de la technologie.Au Japon, les portails de reconnaissance faciale sont fournis par Panasonic. Le groupe répond aux efforts du pays qui porte l'objectif d'attirer 40 millions de touristes étrangers en 2020, puis 60 millions par an d'ici 2030. Le ministre de la Justice a souhaité optimiser le passage à l'immigration pour les procédures de départ et de retour des citoyens japonais, et pour les procédures de départ des ressortissants étrangers.Pour cela, le gouvernement japonais a fait appel à la société maison, Panasonic, qui est parvenue à mettre au point un portail qui offre un vrai gain de temps au voyageur, tout en restant strict et sécurisé dans son approche.À l'usage, le portail ne nécessite pas l'enregistrement préalable de données biométriques. Il compare les données photographiques du passager incrustées dans la puce du passeport à une image prise par le portail. Il peut ainsi vérifier l'identité du voyageur en un temps record. Une pratique qui fait désormais partie des usages courants, puisque 80 % des voyageurs japonais utilisent ces portails, selon les chiffres fournis par le ministère de la Justice.Quelles sont les technologies utilisées par Panasonic pour son portail de reconnaissance faciale ? D'abord, il a fallu que la firme pense à un modèle qui puisse être facilement utilisé par les utilisateurs novices mais aussi par les personnes âgées. Ainsi, elle a mis au point un nouveau lecteur de passeport, qui permet de valider les passeports scannés et ce peu importe le sens dans lequel on le positionne. Panasonic a conçu un moteur de reconnaissance faciale qui exploite une technologie de pointe, pouvant par exemple gérer les variations de l'apparence d'un visage et éviter le talonnage.L'intérêt, pour Panasonic, est de déployer ses portails également dans le secteur privé, comme des entreprises par exemple, qui pourraient être intéressées pour en installer à l'entrée de leurs bâtiments stratégiques, comme des centres de R&D ou des sièges.