LATAM Airlines dévoile un Boeing 777 sur le thème de Star Wars

Un Boeing du Premier Ordre

D'après le magazine, ce Boeing 777 personnalisé est davantage une référence à l'ouverture du Galaxy's Edge , un nouveau quartier thématique des deux parcs Disneyland que comptent les Etats-Unis. Dans tous les cas, l'avion ne restera pas au sol. D'une capacité de 410 passagers, il doit arriver au Brésil et commencer à effectuer des vols en octobre. Il desservira l'Amérique du Sud, Miami, mais aussi des grandes villes européennes, parmi lesquelles Madrid, Francfort et Paris.LATAM Airlines a déclaré que les visuels présents sur son appareil avaient été réalisés par LucasArts et l'équipe créative de Disney. Réalisés à l'aide de pochoirs, ils reprendraient le design des stormtroopers, les soldats du Premier Ordre. Si vous voulez les affronter (ou simplement voyager), la TSA ( précise que le transport d'un sabre-laser est tout à fait autorisé. Sans oublier d'ajouter : «».