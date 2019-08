Star Wars IX : le nouveau teaser est tombé et pose de nombreuses questions

Rey tentée par le côté obscur ?

Source : The Verge

La promotion va désormais s'intensifier autour de. Ce neuvième épisode, censé boucler l'histoire de la famille la plus connue de cette galaxie lointaine, très lointaine,Si le clip commence par un montage retraçant les huit précédents films, il dévoile les nouveaux environnements que nos héros rencontreront, les batailles spatiales gigantesques à venir et un combat attendu entreet, l'antagoniste principal de cette trilogie, sur les vestiges de l'Etoile de la Mort. L'interprète de la princesse Leia,, est également présente dans ce teaser, malgré son décès en décembre 2016, grâce à des images tournées en 2014 et réutilisées aujourd'hui.Le plan final, dans lequel Rey apparaît encapuchonnée à la manière des Sith,, sera probablement l'objet de nombreux débats et de théories chez les fans de la sagaIl faudra attendreen France pour obtenir toutes les réponses à nos dernières questions.