Les caisses automatiques à reconnaissance faciale sont une réalité en Chine

Relier les visages à des comptes bancaires

Des « sourires pour payer » dans une centaine de villes

Source : AFP

Plusieurs centaines de systèmes de point de vente ont été installés dans des villes chinoises pour imposer lacommeLe système de paiement par téléphone mobile chinois est le plus avancé et le plus développé au monde. On connaît également le système de « crédit social » utilisé par le pays, qui fonctionne en partie par la reconnaissance faciale.Désormais, c'est unqu'utilise à outrance la Chine : l'. Les consommateurs chinois peuvent ainsi faire leurs achats simplement en passant leur tête devant une machine de point de vente équipée de caméras, qui», explique Bo Hu, propriétaire d'une chaîne de boulangeries de la ville de Beijing, à l'AFP. «».Selon l'agence de presse francophone,face au développement de cette technologie et aux questions qu'elle soulève quant à la sécurité des données et le respect de la vie privée.La technologie est développée et mise en place par, le bras financier du géant de l'e-commerce chinois. Bien que ce système reste encore marginal en comparaison du paiement mobile, l'entreprise a déjà implanté ses machines danset compte investir plus de(420 millions de dollars) dans les trois prochaines années, pour consolider la présence de ces moyens de paiement.De son côté, Tencent, mastodonte du jeu vidéo et propriétaire de l'application, le WhatsApp chinois aux 600 millions d'utilisateurs, a dévoilé saen août, dénommée «». De nombreuses start-up essaient également de trouver une place sur ce marché qui s'annonce juteux...Notons en outre que, récemment, un sondage du site d'informations technologiquesa dévoilé que 60 % des participants affirmaient que scanner leur visage les faisaient se sentir «», ce qui a conduit Alipay à promettre l'ajout de « filtres embellissant » . Orwellien.