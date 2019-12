Cinq nouvelles banques françaises seront compatibles Apple Pay dans quelques semaines

Des banques longtemps réfractaires à cause des frais exigés par Apple

Cela lui aura pris quasiment quatre ans, mais Apple aura finalement réussi à convaincre les banques françaises les plus importantes d'adopter sa solution de paiement mobile Apple Pay.Le site web du constructeur vient de mettre à jour sa liste de partenaires et y figurent aujourd'hui le Crédit Agricole, le CIC, le Crédit Mutuel et LCL. Les clients de ces établissements équipés d'un iPhone pourront bientôt régler leurs achats sans contact et sans sortir leur carte bancaire.Ces différentes banques ont longtemps rechigné à adopter ce système à cause des frais de commission ponctionnés par Apple qu'elles jugeaient exorbitants.Aucune date de lancement n'a été annoncée par ces différentes banques, mais pour leurs clients, l'attente ne devrait plus se compter qu'en semaines.