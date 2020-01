Amazon affirme avoir licencié des salariés qui diffusaient les données personnelles de clients à des tiers

Un mail envoyé aux clients dont les données ont été partagées

Amazon aurait licencié plusieurs employés, aux États-Unis, accusés d'avoir divulgué des adresses électroniques ainsi que des numéros de téléphone de clients à des tiers dont on ignore l'identité. Cette diffusion des données personnelles de clients constitue une violation des politiques du géant du e-commerce, qui justifie ainsi les licenciements rapportés par nos confrères américains deVendredi, Amazon a informé, par email, les clients qui ont été touchés par la divulgation de leurs informations personnelles. «», débute le courrier électronique partagé par un client de la société sur les réseaux sociaux.Et Amazon de poursuivre : «». Si nous savons qu'un certain nombre de salariés ont été écartés, on ignore combien précisément, ni combien de clients ont vu leurs données être partagées avec des tiers.Amazon précise en tout cas qu'aucune autre donnée, hormis l'adresse électronique et le numéro de téléphone, n'ont été partagées. Le e-commerçant avait déjà dû faire état, l'année dernière, d'une violation des données similaire.La firme américaine cumule les couacs liés à son personnel depuis le début de l'année. La semaine dernière, quatre employés de Ring, la filiale d'Amazon spécialisée dans les caméras intelligentes et les sonnettes, ont déjà été licenciés pour avoir cherché à accéder aux vidéos de certains clients ces quatre dernières années Il y a quelques jours, le collectif Amazon Employees For Climate Justice (AECJ) dévoilait avoir vu passer des menaces de licenciement destinées à certains salariés qui avaient critiqué publiquement la politique environnementale de l'entreprise.