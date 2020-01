Quand un livreur Amazon refuse de livrer de l'alcool à une Britannique de 92 ans

© Pixabay

L'Étrange Histoire de Louise Wilkinson

Le livreur a strictement respecté la politique d'Amazon sur l'alcool

L'affaire peut être vue comme le bad buzz de fin d'année pour Amazon. Direction le Royaume-Uni où un livreur du géant du e-commerce devait a priori livrer une cliente de plus, Louise Wilkinson. La dame, âgée de 92 ans, s'apprêtait à recevoir une bouteille de Harveys Bristol Cream, un vin espagnol de Xérès qui coûte une dizaine d'euros. Mais lorsque le livreur s'est présenté à elle, elle n'a pas eu de pièce d'identité valable à lui montrer, ce qui a conduit ce dernier à repartir... avec le colis, qui contenait également une scie sauteuse.Le petit fils de madame Wilkinson, Carl Jonston, avait organisé la livraison pour que sa grand-mère n'ait plus qu'à récupérer le colis. Si le livreur a confié la scie sauteuse à la dame, il a tenu à lui réclamer une pièce d'identité pour également lui donner la bouteille d'alcool.Malgré le fait qu'elle soit en âge de boire, le livreur a insisté pour obtenir une pièce d'identité avec photo. Après l'échec de la première tentative, ce dernier s'est présenté une seconde fois, le lendemain, au domicile de Louise Wilkinson. Mais elle n'a pu lui mettre sous le nez qu'une carte de bus (avec photo, pourtant), ce qui n'a pas suffi, aux yeux du livreur.Plus tard, Carl, informaticien de 41 ans et l'un des quatre petits-enfants de la dame, a expliqué qu'une carte de bus ne figure pas sur la liste des pièces d'identité recevables pour valider définitivement la livraison. La politique d'Amazon précise qu'«». D'un point de vue strictement réglementaire, il convient ensuite au client de le prouver. Par pièce d'identité avec photo, Amazon entend un passeport, une carte d'identité militaire, un permis de conduire, une carte d'identité traditionnelle ou un document d'immigration biométrique.Le petit-fils de Louise Wilkinson ne comprend cependant pas le manque d'humanité du livreur. «», a-t-il déclaré au Sun.Carl regrette que les supermarchés ne fassent pas preuve de la même rigueur que le livreur d'Amazon, qui était décidé à ne rien laisser passer. Même durant les fêtes.