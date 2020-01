Amazon répond aux accusations de Sonos concernant le plagiat de ses enceintes connectées

Pas d'atteinte à la propriété intellectuelle d'après Amazon

La prochaine cible de Sonos

La société estimait que le géant avait plagié plusieurs de ses brevets, notamment pour la conception de son Google Home . Mais Sonos a également visé Amazon dans ces accusations de plagiat, tout en précisant ne pas lancer, pour le moment, d'action en justice contre lui. Son Vice-président, Dave Limp, se dit pourtant confiant dans son partenariat avec Sonos.Les accusations portées par Sonos à Amazon sont similaires à celles adressées à Google. Selon le plaignant, ses brevets auraient été copiés dans la conception de la gamme d'enceintes connectées Echo . Pourtant, le Vice-président du géant de l'e-commerce, Dave Limp, a affirmé à Chris Welch, le rédacteur de The Verge, qu'Amazon était toujours en bons termes avec Sonos. Il a déclaré : «». Il ajoute : «(Patrick Spence, P.D.-G. de Sonos, ndlr)».Dave Limp affirme ainsi être «». Il insiste : «».Outre le vol de ses brevets, Sonos estime également que ses concurrents auraient baissé leurs prix afin de récupérer des parts de marché et d'empêcher le décollage de petites et moyennes entreprises. Mais pour Dave Limp, «».Si le géant Amazon ne se dit pas inquiet, il pourrait bien être la prochaine cible de Sonos, en particulier si l'entreprise gagne un premier combat judiciaire face à Google. Son porte-parole a déjà démenti les accusations portées par son partenaire, affirmant «».L'action engagée en justice par Sonos débouchera sur une enquête antitrust le 17 janvier : son P.D.-G., Patrick Spence, sera amené à témoigner au cours de l'enquête.