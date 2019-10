La Chine a présenté près de la moitié des brevets déposés dans le monde en 2018

La Chine n'est plus seulement « l'usine du monde »

L'Asie est devenu en quelques années le continent de l'innovation

Source : Gizmochina

L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a publié un rapport portant sur les statistiques relatives aux dépôts de brevets, noms de marque, dessins et modèles industriels, en 2018 dans le monde. Pour cette seule année, 3,3 millions de brevets ont été déposés le nombre de dépôts de noms de marque s'élève à 14,3 millions et celui des dessins et modèles industriels avoisine 1,3 million.Concernant spécifiquement les dépôts de brevets, c'est la Chine qui prend le leadership avec pas moins d'1,54 million de demandes comptabilisées en 2018, soit près de la moitié du nombre total de brevets déposés dans le monde, et une augmentation de 11,6 % par rapport à 2017.», a déclaré Francis Curry, directeur de l'OMPI. Le rapport note par ailleurs que la Chine n'est plus seulement « l'usine du monde » mais également une force d'innovation qui tient désormais à produire et faire valoir sa propriété intellectuelle.Plus largement le continent asiatique comptabilise les deux tiers des dépôts de brevets réalisés sur la planète. «» , ajoute Francis Curry.Les Etats-Unis, qui ne sont pourtant pas les derniers pour breveter leurs innovations, ne sont qu'à la deuxième place de ce classement avec «» 600 000 brevets déposés, soit 1,6 % de moins qu'en 2017.Le rapport souligne également que l'Inde commence à prendre une place de plus en plus significative dans le secteur de l'innovation, en ajoutant que la croissance du nombre de dépôts de brevets est «».