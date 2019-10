Sonos lance un programme de reprise pour favoriser le renouvellement de vos appareils

Une réduction de 30 % et un bon geste pour la planète



Source : The Verge

Avec la Sonos Move , le constructeur américain entre enfin de plain-pied dans l'immense marché des enceintes portables. Il propose un appareil qui ne fait aucun compromis sur la qualité sonore, tout en incorporant pour la première fois une connexion Bluetooth en plus d'une liaison Wi-Fi.Si vous faites partie des fans de la marque désireux de tester ce nouveau produit, ou tout autre enceinte récente de la marque, Sonos vous propose pour la reprise de votre ancien matériel une réduction de 30 % sur l'achat d'un appareil neuf.Seul les modèles Connect, Connect:Amp, ZP80, ZP90, ZP100, ZP120 et la Play:5 sont concernés par cette offre promotionnelle. Si vous possédez plusieurs appareils à faire reprendre, Sonos vous proposera une réduction de 30 % sur chacun d'entre eux. Les produits seront ensuite désactivés et recyclés.Vous pouvez retrouver l'offre de reprise à cette adresse ou y accéder directement depuis votre compte Sonos.