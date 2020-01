Scroll, un nouveau service pour un Internet sans pubs, tout en rémunérant les sites

© Scroll

Scroll fait disparaître la publicité et rémunère les éditeurs

La liste des partenaires actuels de Scroll. © Scroll

Scroll rémunère davantage les éditeurs que les simples publicités en ligne. © Scroll

Une initiative qui n'est pas neuve

Un pari osé — si l'on en est là, c'est précisément parce qu'Internet était censé rester gratuit —, mais qui pourrait bien trouver sa place dans une époque où la prise de conscience autour des données personnelles s'accompagne d'une volonté de soutenir les créateurs de contenus.Internet est inondé de publicités. Désagréable pour l'internaute, aussi bien que problématique en termes de confidentialité des données, elle reste nécessaire pour les éditeurs de sites Web afin de pérenniser leur activité lorsque l'intégration d'unn'est pas envisageable.En cela, Scroll s'adresse donc à celles et ceux qui souhaitent retrouver un confort de lecture optimal sans rogner sur revenus des éditeurs. Concrètement, l'entreprise a noué des partenariats avec plusieurs grands éditeurs du Web (32, pour être précis), lesquels permettent aux abonnés·ées du service de profiter de leur contenu sans être inondés de publicité.En échange ? Lesdits éditeurs perçoivent une somme calculée au prorata de l'engagement des lecteurs·rices. D'après le site de Scroll, son service rémunèrerait davantage les éditeurs de contenus que s'ils passaient simplement par des bannières publicitaires.Combien ça coûte ? 5$ par mois, ou 2,5$ mensuels si vous faites partie des premiers sur le coup. Comme quantité de services de son calibre, Scroll propose bien entendu 30 jours d'essai au service pour juger de sa pertinence. Notez que, pour le moment, seules des publications anglo-saxonnes sont disponibles (aussi bien via un navigateur que sur mobile). Des fonctionnalités additionnelles complètent le tableau, comme la synchronisation du progrès de lecture, ou des versions audio de tous les articles disponibles.Si l'ambition de Scroll est louable, sa mise en œuvre est quelque peu maladroite. Comme nous l'avons dit, l'entreprise demande finalement aux internautes de payer pour quelque chose que des extensions pour navigateur font gratuitement — soutien financier aux éditeurs mis à part, s'entend. Aussi, on regrette que le projet de Scroll se limite aux seules publications partenaires.Aussi, difficile de ne pas penser à Brave et à son système Brave Rewards à la lecture de ces lignes. Le navigateur respectueux de la vie privée partage en effet le constat de Scroll : les publicités en ligne sont agaçantes mais nécessaires. De fait, Brave propose à ses usager·ères de récupérer des BAT (une cryptomonnaie maison) en l'échange de l'affichage de certaines publicités non ciblées, et de pouvoir les redistribuer comme on l'entend aux créateurs du Web qui ont notre sympathie.Une autre manière de penser la rémunération des sites Web, tout en respectant le choix de chacun·e (et en ne coûtant rien à personne).