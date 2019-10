Google et Facebook absorbent plus de trois quarts du marché de la pub en ligne en France

Google loin devant

Pas affectées par les controverses

Source : Stratégies

Après les statistiques du search dans le monde , largement dominées par Google, le cabinet américain d'études de marché eMarketer dévoile les chiffres du marché de la publicité numérique en France. On y retrouve deux acteurs majeurs, qui ne laissent que des miettes à leurs concurrents.Sans surprise, ces deux entreprises dominantes se nomment Google et Facebook. Mais les informations fournies par eMarketer permettent de mieux comprendre l'ampleur de leur hégémonie. Car d'après les prévisions du cabinet, à elles deux, les entreprises vont atteindre une part de marché de 75,8 % en 2019, soit un peu plus de 3,9 milliards d'euros, sur un total de 5,2 milliards.Il faut également noter que les deux géants ne sont pas au coude-à-coude, loin de là. La part de marché de Facebook, qui inclut également les résultats d'Instagram, dépasserait « seulement » les 25 %, là où celle de Google excéderait les 50 %. En revanche, la croissance enregistrée en 2019 serait plus prononcée chez le réseau social : 20,9 %, contre 13,3 % à son rival.Par ailleurs, eMarketer indique que le marché français de la pub en ligne continue de croître, au détriment des médias plus traditionnels. Le numérique constitue ainsi le support privilégié par les annonceurs, devant la télévision, l'affichage, la radio ou la presse, et ce, depuis 2016.Et cette croissance devrait toujours profiter à Google et Facebook dans les années à venir. D'après les prévisions du cabinet, la plateforme sociale pourrait atteindre le 27 % de part de marché en France d'ici 2021. Quant à celle de la filiale d'Alphabet, elle subirait néanmoins une baisse, tombant à 49,7 % à la même période. Mais l'entreprise resterait donc incontestablement dominante.Pourtant, les deux acteurs ont récemment dû faire face à un certain nombre de polémiques, qui auraient pu refroidir certains annonceurs. Mais aujourd'hui, ils paraissent être devenus si incontournables qu'une présence sur ces plateformes ne semble plus être remise en question. Preuve supplémentaire avec les chiffres à l'échelle mondiale : les revenus publicitaires de Google dépasseraient les 100 milliards de dollars en 2019, et ceux de Facebook approcheraient les 70 milliards de dollars.