Amazon grignote de plus en plus la part de Google sur le marché de la recherche en ligne

Google reste loin devant, mais...

Ciblage amélioré chez Amazon

Source : CNBC

Le cabinet d'études de marché eMarketer a publié ses prévisions relatives au marché de la publicité en ligne aux États-Unis, sur l'année 2019. Le search devrait connaître une croissance de 18 % cette année, pour atteindre les 55,17 milliards de dollars.Dans cet univers, on retrouve un leader incontesté, pour le moment. Il s'agit bien sûr de Google, qui, avec des revenus estimés à 40,3 milliards de dollars sur 2019, accaparerait 73,1 % de part de marché, ne laissant que des miettes à ses concurrents.Mais l'un de ces derniers aurait un appétit de plus en plus important. D'après eMarketer, Amazon totaliserait en effet 7,09 milliards de dollars sur le marché américain du search en 2019, soit une part de gâteau de 12,9 %. La société basée à Seattle resterait donc à bonne distance de la filiale d'Alphabet, mais elle aurait tout de même enregistré une croissance de 30 % par rapport à l'année précédente. D'autant qu'il y a deux ans, Amazon était encore derrière Microsoft, qui n'est désormais plus qu'en troisième position, avec seulement 6,5 % de part de marché.Cette croissance s'expliquerait par la proportion croissante d'utilisateurs utilisant le moteur de recherche d'Amazon pour trouver des produits. Et pour attirer ces clients prêts à acheter, les vendeurs de la plateforme peuvent promouvoir leurs articles, via le service de publicité du site, qui repose notamment sur des enchères, à la façon de Google Ads. De plus, la firme a investi dans son système de ciblage, le rendant plus efficace pour les annonceurs.Ces éléments pourront-ils permettre à Amazon de lorgner la place de leader ? Selon eMarketer, d'ici 2021, l'entreprise de Jeff Bezos devrait atteindre une part de marché de 15,9 %, contre 70,5 % à sa rivale. L'écart resterait donc significatif, mais Google pourrait commencer à regarder dans le rétroviseur.