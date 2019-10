Le service Amazon Channels va se lancer prochainement en France

Free et SFR seraient les deux premiers opérateurs à proposer le service sur leurs box



Amazon Channels permet aux utilisateurs américains, britanniques ou japonais de s'abonner à leurs chaînes favorites pour un prix compris entre trois et cinq euros par mois et par chaîne. Le service évite une souscription à un pack de contenus, plus onéreux, qui comprend souvent de nombreux programmes que l'on ne regarde jamais, par manque de temps ou d'intérêt.Cette offre à la carte devrait arriver en France et la présentation devrait intervenir très prochainement. Amazon profiterait du MipCom, le salon international de la télévision qui se tient à Cannes à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 octobre, pour annoncer ses plans.Le catalogue de chaînes n'est pas encore connu mais le groupe de production Mediawan, qui détient les chaines AB1, Chasse & Pêche, RTL9 ou Action aurait été approché, ainsi que beIN Sports et des canaux jeunesse. Starzplay devrait également faire partie de l'offre de départ.Free et SFR devraient proposer rapidement l'accès à Amazon Channels. Orange et Bouygues Telecom seraient, quant à eux, encore en discussion avec le géant américain.