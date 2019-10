Google et Amazon font la paix, YouTube TV arrive sur Fire TV

© Amazon

Google continue à déployer ses produits sur les appareils Amazon



Après des années de guerre ouverte, Amazon et Google sont bien décidées à mettre leurs différends de côté pour proposer leurs services sur l'ensemble des plateformes logicielles.En avril dernier, Google annonçait qu'Amazon Prime Video allait être compatible avec les appareils Chromecast tandis que dans le même temps YouTube débarquait sur Fire TV.Cette entente cordiale continue en ce début d'automne puisque Google annonce que désormais YouTube TV arrive également sur les appareils équipés du système d'exploitation d'Amazon.Pour rappel ce service, pas encore disponible en France, permet de s'abonner à un bouquet de 70 chaînes disponibles en streaming pour un prix de 49,99 $ par mois. Dans le bouquet on peut retrouver entre autres ESPN, NBC, les chaînes du groupe Fox ou encore ABC. Elle permet également d'enregistrer dans le Cloud des émissions, disponibles ensuite depuis n'importe quel appareil à l'instar de ce que propose Molotov en France.L'application YouTube TV sera disponible sur l'ensemble des appareils Fire TV, mis à part la toute première génération de Fire Stick. Les téléviseurs intégrant par défaut le système d'exploitation sont également concernés par l'ajout de cette application. Les utilisateurs américains des solutions d'Amazon seront probablement ravis d'accéder enfin à leurs chaînes de télévision favorites intégrées dans une seule et unique interface.