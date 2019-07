TF1 veut retirer ses chaînes de Molotov, ce dernier refuse, la bataille rangée commence

© Frédéric Bisson

Molotov joue gros avec ses 8,5 millions d'abonnés

TF1 et Molotov, bientôt concurrents ?

Source : Les Echos

Le groupe dirigé par Gilles Pélisson a décidé deavant de se lancer dans une guerre juridique qui risque de faire très mal. Après M6 , c'est donc au tour ded'annoncer son retrait de. Ainsi, les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI ne devraient plus être en accès libre depuis l'application. Cette décision semble avoir été prise suite à des différends au niveau du contrat commercial qui liait les deux entités. De plus, Molotov a plusieurs retards de paiement à son effectif, ce qui a dû envenimer un peu plus la situation. Cependant, le feuilleton ne s'arrête pas là et cette histoire pourrait bien se terminer devant les tribunaux.En effet, conscient du manque à gagner suite à cette annonce, Molotov a tout de même décidé de. Résultat, une assignation en contrefaçon a été déposée et le groupe de télévision demande. Ce à quoi Molotov a répondu en assignant TF1 en justice afin d'obtenir le maintien du contrat commercial (comme le rapporte Les Échos). Ainsi, la bataille risque de durer un bon moment...Aussi, le départ de TF1 du service créé Jean-David Blanc, Pierre Lescure et Jean-Marc Denoual pourrait s'expliquer d'une autre façon. En effet, TF1 bénéficiera de sa plateforme avec abonnement très bientôt avec. Ainsi, Molotov deviendrait un concurrent naturel.Pour se justifier, la chaîne explique que «». Les instances de TF1 appuient bien sur le fait qu'elles ont étéà sa sortie en 2016.Comme nous l'avons précisé précédemment, l'arrivée de Salto, attendue avant la fin de l'année, pourrait chambouler le paysage audiovisuel français. Cet autre service, pensé pour contrer le géant Netflix , devrait rassembler France Télévisions, M6 et TF1. L'Autorité de la concurrence doit d'abord donner son accord pour que le projet puisse se faire.Bref, autant de raisons qui expliquent que Molotov n'a plus vraiment la cote auprès des dirigeants de ces groupes. Une bien mauvaise nouvelle pour le service après l'échec de son rachat par Altice en mai dernier.