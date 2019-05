Le rachat de Molotov par Altice pourrait être fortement compromis

Les actionnaires souhaitent au minimum récupérer leur mise de départ

Source : Les Echos

Le mariage entre Altice etsemblait être la suite logique du processus de négociations exclusives signé entre les des deux entreprises en janvier dernier.Mais les choses ne se passent pas aussi bien qu'espérées et les petits actionnaires du service de télévision par Internet bloquent actuellement la vente. Ces derniers s'opposent auxproposées par Altice, à savoir une partie en numéraire et le reste sous la forme d'un. Les actionnaires seraient invités à remettre la main au pot pour un montant à peu près équivalent.Un effort trop important pour les, qui souhaitent un rachat exclusivement en cash, afin de limiter leurs risques financiers déjà élevés. A l'époque, Molotov espérait se vendre pour un montant de 100 millions d'euros, une somme qui aujourd'hui n'est clairement plus d'actualité si le service devait au final chercher un nouveau repreneur.