Enfin ! YouTube revient sur Fire TV et Prime Vidéo débarque sur Chromecast

YouTube est de retour chez Amazon !

On remet les compteurs à zéro

Source : The Verge

Les appareilsetsont donc concernés par ce changement important opéré par les deux compagnies.Première bonne nouvelle,signe enfin son grand retour sur un grand nombre d'appareils estampillés, dès aujourd'hui. Comme le mentionne, cela faisait pratiquement un an et demi que l'application avait été retirée. Elle est donc disponible dès maintenant sur(seconde génération),ainsi que lesdes marques Toshiba, Insignia, Element et Westinghouse Fire TV Edition.promet aussi que l'application arrivera sur d'autres produitsdans un avenir proche. Cette version deest aussi compatible avec, ce qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement le contenu qu'ils cherchent grâce aux commandes vocales.sera également compatible très bientôt, tout comme le service livequi sortira plus tard en 2019.Dans l'autre sens, les applications iOS et Android d'fonctionnent désormais sur les appareils Chromecast dont les télévisions. L'utilisateur peut donc streamer du contenu. Cerise sur le gâteau, l'applicationprofite d'un déploiement plus vaste sur. Elle est téléchargeable tout de suite sur tous les nouveaux périphériques compatibles.Bref, tout est bien qui finit bien entreetqui avancent enfin main dans la main. Les conflits appartiennent désormais au passé et ce partenariat pourrait bien se renforcer encore plus dans les mois qui viennent. Pourvu que ça dure !